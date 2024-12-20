Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Hakan Fidan Yakında Gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusundaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çok yakında Suriye'ye gideceğini ve birlikte yeni yapılanmayı gerçekleştireceklerini duyurdu.

Süreci Birlikte Yürütme Vurgusu

Erdoğan, Hakan Fidan ile birlikte yapılacak olan görüşmeler ve düzenlemelerin önemine vurgu yaptı. 'Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar' diyerek, bu ziyaretin stratejik öneme sahip olacağının altını çizdi.