DOLAR
35,32 -0,09%
EURO
36,65 0,05%
ALTIN
3.011,86 -0,75%
BITCOIN
3.437.606,07 4,62%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: 'Siyasi Geleceğimiz Riski Altında'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusundaki tutumlarının Türkiye'nin siyasi geleceği açısından kritik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: 'Siyasi Geleceğimiz Riski Altında'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Siyasi Geleceği Kritik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusundaki duruşlarının Türkiye'nin en kritik seçimleri açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, "(Suriye) Türkiye'nin en kritik seçimlerinde siyasi geleceğimizi riske atma pahasına sergilediğimiz duruşa kimsenin leke bulaştırmasına müsaade etmeyiz" dedi.

Siyasi Duruşun Önemi

Erdoğan, bu açıklamalarıyla Suriye ile ilgili politikalarının sadece bir uluslararası mesele değil, aynı zamanda ülkenin geleceği açısından da ne denli kritik olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, siyasi duruşlarının önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hayrat Vakfı Senegal'de Kadınlara Yönelik Kur'an Kursu ve Kitap Kafesi Açtı
2
Konya'da Psikiyatrist Reçete Skandalı: 7 Binden Fazla İlaç Yazdığı İddia Ediliyor
3
Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye Büyükelçisi ve Askeri Ataşesini Kabul Etti
4
İzmir'de İZENERJİ ve İZELMAN Çalışanları İş Bıraktı
5
Ordu'da Tekstil Fabrikasında Elektrik Çarpması: 29 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
6
Memur-Sen'den Kamu Görevlilerine Refah Payı Talepleri
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama