Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Taassubun Körlüğü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusundaki tartışmalara yönelik ilginç bir yorumda bulundu: "Kör taassuba hapsolmuş demektir" dedi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Taassubun Körlüğü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye Dair Kritik Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye ilişkin tartışmalarda dikkat çekici bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Her kim Suriye'ye baktığında sadece mezhep, meşrep, köken görüyorsa kör bir taassuba hapsolmuş demektir" şeklinde konuştu.

Savaşın Gerçekleri

Bu ifadeleriyle Suriye'nin karmaşık yapısına dikkat çeken Erdoğan, siyasal ve insani boyutların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle mezhepsel ayrımcılığın çözüm sürecine olumsuz etkileri üzerinde durdu.

Erdoğan'ın bu açıklamaları, ortadoğu politikaları konusunda yeni bir bakış açısı sundu. Savaşın yalnızca bir din veya etnik köken meselesi olmadığını, daha derin sosyo-politik dinamiklerin söz konusu olduğunu ifade etti.

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