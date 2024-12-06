Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Temennimiz Yürüyüşün Devam Etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk muhalif güçlerinin Suriye'deki operasyonlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, devam eden muhalif ilerleyişinin önemine dikkat çekerek, "Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin" şeklinde konuştu. Bu açıklama, bölgedeki gelişmeleri takip edenler için dikkat çekici bir mesaj niteliği taşıyor.