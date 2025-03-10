Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Terör Eylemlerini Lanetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin birliğini, dirliğini ve toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti. Erdoğan, "Suriye'ye yönelik terör ve tedhiş eylemlerine karşı Türkiye olarak her zaman kararlılıkla duruş sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bu açıklama, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarı koruma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve her türlü terör tehdidine karşı duracaklarını vurguladı.