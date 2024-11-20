Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Türkiye Her Şeye Hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Her Şeye Hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin yaratacağı yeni duruma hazır olduklarını duyurdu. "Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir" Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin alacağı önlemler ve stratejiler hakkında bilgi vererek, ulusal güvenliği her durumda önceliklendirdiklerinin altını çizdi. Türkiye'nin, Suriye'deki gelişmelere karşı gözlem ve hazırlığını artırarak sürdüreceği ifade edildi. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.