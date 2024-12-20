Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'deki Zulme Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki Zulme Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan toplu mezarlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye'de de toplu mezarlara rastlanıyor. Anlaşılan Suriye'de henüz, zulüm ve işkence fotoğrafının tamamını görebilmiş değiliz" ifadelerini kullandı.

Bu konuşma, Suriye'deki insan hakları ihlalleri ve savaşın getirdiği acı realitelerin gözler önüne serilmesine sebep oldu. Erdoğan, yaşanan toplu mezarların durumunu yetkililerin yakından takip etmesi gerektiğinin altını çizerek, uluslararası toplumun bu konudaki duyarlılığının arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.