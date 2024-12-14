Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Diplomatisi: Güncel Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yoğun Suriye Diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi'nin devrilmesi sonrası NATO Genel Sekreteri Rutte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ve Almanya Başbakanı Scholz ile telefon görüşmeleri yaptı. Ek olarak, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti.

Milli Banliyö Tren Setinde Sona Gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üretimi süren milli banliyö tren setlerinin saatte 90 kilometre maksimum hıza ulaşacağını ve %70 yerlilik oranına sahip olacağını açıkladı. Bu trenler, ilk olarak Gaziray Projesi çerçevesinde Gaziantep'in şehir içi ulaşımında kullanılacak.

Siber Güvenlikte Yeni Dönem

Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı'nın 2025'te kurulacağı ve bu başkanlığın, ilgili bakanlıklarla beraber Siber Güvenlik Kurulu kararlarını uygulayacağı duyuruldu. AK Parti, başkanlığın kurulmasının ardından yasal altyapı ile ilgili kanun teklifini Meclis'e sunmayı planlıyor.

THK’nin Yeniden Yapılanma Süreci

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, THK'nin 100. yılında yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanacağını ve borçlardan kurtulma hedeflerinin olduğunu belirtti. Kurumun gelirlerini %40 artırırken, giderlerini ise %15 azalttıklarını vurguladı.

Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda Gelişmeler

SETA Vakfı Araştırmacısı Büşra Zeynep Özdemir, Suriye'deki istikrar sonrası doğalgaz projesinin siyasi açıdan bir engel ile karşılaşmayacağı öngörüsünde bulundu.

Küresel Piyasalarda Fed Beklentisi

ABD'de piyasa analistleri, Fed'in faiz indirimine gitmesini bekliyor. Son makroekonomik verilerin enflasyon mücadelesinin zorluğuna işaret ettiği bildirildi.

Birleşik Krallık İle Ticaret

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı, ocak-kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre %12,2 artarak 11,6 milyar doları aştı. En fazla ihracat otomotiv endüstrisi tarafından gerçekleştirildi.

ABD İthalatında Tarife Gölgesi

ABD’nin ithalatının %42'sinin tarife gölgesindeki ülkelerden geldiği bildirildi. Meksika, en büyük ithalat kaynağı oldu.

Yerli Bilgisayar Çözümleri

Türk teknoloji şirketi, yerli geliştirilen sanallaştırma çözümü ile yurt dışı bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. GETEK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tamer, 900 milyon dolarlık bir ulusal kazanç sağlanabileceğini belirtti.

Yağışlarda Düşüş

Türkiye'de kasım yağışları, geçen yıla göre %50 azaldı. Rize, 199,6 kg ile en fazla, Iğdır ise 10,3 kg ile en az yağış alan il oldu.

FAO İklim Değişikliği Projeleri

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, iklim değişikliğinin etkilerine yönelik projelere kapsamlı eğitimlerin entegre edileceğini duyurdu.

Kayıp Akademisyenin Ailesinin Bekleyişi

Orhan Ekren'in eşi ve kardeşi, kaybolduğu gün neşeli olduğunu aktardı. Tüm aile, Orhan Ekren’in bir an önce bulunmasını bekliyor.

Kuruyemiş Sektöründe Yılbaşı Hareketliliği

Yılbaşı öncesinde kuruyemiş sektörü, kilogram fiyatlarının 300 ile 700 lira arasında değişmesiyle birlikte yoğun bir satış dönemi yaşıyor.

Metil Alkol Uyarısı

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, metil alkolün bile ölümle sonuçlanabileceği uyarısı yapıldı. Tüketim sonrası belirtilerin hızla ciddileşeceği açıklandı.

A Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Rakipleri

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde E Grubu'ndaki rakiplerine karşı geçmişteki performansını değerlendirdi. Türkiye, Gürcistan ile en çok başarılı olmuş, diğer rakipleri ile karışık sonuçlar almıştır.