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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Halkına Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının zaferi için gereken desteği vereceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Halkına Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkına yönelik önemli bir destek mesajı verdi. Erdoğan, "Zalim rejime karşı savaşı kazanan Suriye halkının zaferinin kalıcı hale gelmesi için gereken her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Destek Vurgusu

Erdoğan, Suriye'deki halkın başarılarını sürdürebilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunarak, bu konuda gerekli adımların atılacağına inandığını belirtti. Türkiye'nin, Suriye halkının mücadelesini her zaman destekleyeceğini ifade eden Erdoğan, dost ve kardeş bir ülkenin halkı için kazanılan zaferlerin pekiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

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