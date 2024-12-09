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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Hassasiyeti Açıklaması

Erdoğan, Suriye konusundaki duruşunun vicdan temelli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Hassasiyeti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile İlgili Hassasiyetimiz Vicdan Temelli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusundaki hassasiyetlerinin menfaat eksenli olmadığını belirtti. Erdoğan, "Suriye ile ilgili hassasiyetimiz hiçbir zaman menfaat eksenli olmamıştır. Biz bu konuya hep vicdan penceresinden baktık, hep merhamet nazarından yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Vicdan Temelli Bakış Açısı

Erdoğan, Suriye'deki insani durumu ön planda tutarak, Türk halkının özünde yer alan merhamet ve insanlık adına duyulan sorumluluğu vurguladı. Bu açıklama, Türkiye'nin Suriye politikasının temelini oluşturan insani yardımlar ve destek ile ilgili çabaların arka planındaki filosofiye ışık tutuyor.

"Bizim için Suriye, sadece bir siyasi mesele değil, aynı zamanda bir insani dramdır" diyen Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda yürüttüğü politikaların insana ve insanlığa hizmet etme amacı taşıdığını da sözlerine ekledi.

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