Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye İçin Destek Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye İçin Destek Şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin yeniden inşası için önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Suriye) Toparlanma için şüphesiz önce Arap ve İslam aleminin bu ülkeye destek olması önemli." ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, komşu ülkelerin ve İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Batılı Yaptırımların Kaldırılması Gerekiyor

Erdoğan, ayrıca Batılı kurumların Suriye’ye yönelik yaptırımlarının da bir an evvel kaldırılması gerektiğini belirtti. Bu yaptırımların, Suriye’nin toparlanmasına engel olduğunu sözlerine ekledi.