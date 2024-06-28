Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ile ilişkilere yeşil ışık!

Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok" diyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişteki gibi canlandırılabileceğini belirtti.

SURİYE'NİN İÇİŞLERİNE KARIŞMA NİYETİMİZ YOK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin içişlerine karışma niyetinde olmadığını vurgulayarak, "Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluk" dedi. Erdoğan, Suriye'ye geçmişte yapılan ziyaretleri anımsatarak, "Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil" ifadelerini kullandı.



KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI



Erdoğan, kentsel dönüşüm konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kentsel dönüşüm dediğimiz olayın temelinde ne yatıyor? Birçok kaçak yapıların, zemin etütlerinin yapılmadığı yerlerde kentsel dönüşüme gidelim ki, işi sağlama bağlamış olalım" diyerek, kaçak yapıların yıkımlara sebep olduğunu belirtti.



Zemin etütleri ve kentsel dönüşümle ilgili konuşan Erdoğan, belediye başkanlığı döneminden itibaren bu konuda hassas olduğunu ifade etti. "Biz kentsel dönüşümle, zemin etütlerinden başlayıp bütün bu TOKİ’yle verdiğimiz imtihanları nasıl başarılı bir şekilde verdiysek ülkemizin genelinde bu tür yapıların çok çok kontrollü bir şekilde adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım" dedi.



BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olan görüşmelerine de değindi. "Bizim Cumhur İttifakı’nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey’le uzun bir süredir çalışmalarımız var" diyen Erdoğan, görüşmelerin ara vermeden devam edeceğini belirtti. "Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi düşünmüyoruz" dedi.



TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ YENİDEN CANLANABİLİR

Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin yeniden canlanabileceğini belirterek, "Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz" dedi. Suriye'nin içişlerine karışma gibi bir dertlerinin olmadığını yineleyen Erdoğan, Suriye halkını kardeş olarak gördüklerini vurguladı. Geçmişte yapılan ziyaretleri hatırlatan Erdoğan, "Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur" ifadelerini kullandı.

