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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: 'Güven İçin Birlikte Çalışmalıyız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye şehirlerinin güvenliği için güçlü bir dayanışma vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: 'Güven İçin Birlikte Çalışmalıyız'

Erdoğan'dan Suriye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır komşusu Suriye ile olan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hatay'ın esenliğine nasıl önem veriyorsak, Hama'nın, Humus'un, Şam'ın, Rakka'nın ve Aynularab'ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Güvenlik ve İstikrar Vurgusu

Erdoğan, bu şehirlerin güvenliğinin sağlanmasının sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bölgenin geleceği açısından da kritik önem taşıdığını belirtti. Sözleriyle, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması yönündeki kararlılığını bir kez daha vurgulamış oldu.

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