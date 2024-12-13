DOLAR
34,95 -0,14%
EURO
36,75 -0,29%
ALTIN
2.990,88 0,62%
BITCOIN
3.503.885,31 -0,47%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: 'Şam'daki Yeraltı Hapishaneleri En İyi Cevap'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki devrime karşı çıkanları eleştirerek, esed döneminin gerçek yüzünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: 'Şam'daki Yeraltı Hapishaneleri En İyi Cevap'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki devrime karşı duyulan şaşkınlığı eleştirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Suriye'deki devrime şaşı bakanlara, esed dönemini yüceltenlere en güzel cevabın Şam'daki yeraltı hapishaneleri olduğunu ifade etti.

Şam'daki Yeraltı Hapishanelerinin Gerçekleri

Erdoğan, bu hapishanelerin Suriye halkının yaşadığı zorlukları ve baskıyı gösterdiğini vurgulayarak, devrim mücadelesinin önemine dikkat çekti. Söz konusu açıklamalar, uluslararası kamuoyunda Suriye'deki insan hakları ihlalleri konusunda yeniden bir tartışma başlatabilir.

İLGİLİ HABERLER

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YÖK Başkanı Özvar, Hayırseverlerle Üniversitelerin İş Birliğini Vurguladı
2
Fransız Muhalefeti, Bayrou'nun Başbakan Atamasına Tepkiler Yağdırıyor
3
Burhan, Türkiye'nin Sudan'da Savaşın Durdurulmasında Rol Oynamasını Destekledi
4
TİKA ve Can Veren Eller Derneği'nden Benin'de Göz Sağlığı Eğitimi
5
YTB, KATİP Programı ile Dünya Çapında Diplomatlara Türkçe Öğretiyor
6
Van'da 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' Projesi Tanıtıldı
7
Tiran'da Veliaj'ın İstifası İçin Protestolar Devam Ediyor

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı