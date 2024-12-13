Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: 'Şam'daki Yeraltı Hapishaneleri En İyi Cevap'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki devrime karşı duyulan şaşkınlığı eleştirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Suriye'deki devrime şaşı bakanlara, esed dönemini yüceltenlere en güzel cevabın Şam'daki yeraltı hapishaneleri olduğunu ifade etti.

Şam'daki Yeraltı Hapishanelerinin Gerçekleri

Erdoğan, bu hapishanelerin Suriye halkının yaşadığı zorlukları ve baskıyı gösterdiğini vurgulayarak, devrim mücadelesinin önemine dikkat çekti. Söz konusu açıklamalar, uluslararası kamuoyunda Suriye'deki insan hakları ihlalleri konusunda yeniden bir tartışma başlatabilir.