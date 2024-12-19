Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin İstikrarı İçin Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Geleceğine Dair Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'nin istikrara kavuşmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan, bu süreçte, bölgesel ve uluslararası aktörlerin katkısının büyük rol oynayacağını vurgulayarak, Suriye'nin bir an önce ayağa kalkmasının gerekliliğini ifade etti.

Uluslararası İşbirliği vurgusu

Görüşmede, Suriye'nin yeniden inşası ve istikrarı için işbirliği yapılmasının önemine değinen Erdoğan, tüm tarafların bu sürece katılmasının Suriye için kritik olduğunu söyledi. Bu konudaki açıklamaları, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.