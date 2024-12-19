DOLAR
35,07 -0,2%
EURO
36,46 -0,36%
ALTIN
2.933,77 -0,59%
BITCOIN
3.457.917,4 2,7%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin İstikrarı İçin Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin istikrarı için uluslararası işbirliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 20:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin İstikrarı İçin Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Geleceğine Dair Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'nin istikrara kavuşmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan, bu süreçte, bölgesel ve uluslararası aktörlerin katkısının büyük rol oynayacağını vurgulayarak, Suriye'nin bir an önce ayağa kalkmasının gerekliliğini ifade etti.

Uluslararası İşbirliği vurgusu

Görüşmede, Suriye'nin yeniden inşası ve istikrarı için işbirliği yapılmasının önemine değinen Erdoğan, tüm tarafların bu sürece katılmasının Suriye için kritik olduğunu söyledi. Bu konudaki açıklamaları, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Süryani Cemaati Heyetini Kabul Etti
2
İHH, Lübnan'da 4 Binden Fazla Aileye Yardımda Bulundu
3
Kelkit'teki Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Riski Nedeniyle Kapatıldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'nin Ardından Mısır'dan Ayrıldı
5
Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
6
Şanlıurfa'da İki Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı
7
Lavrov ve Cassis, Ukrayna Krizini Masaya Yatırdı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!