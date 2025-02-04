Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Politikası Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik politikalarının temel ilkelerini açıkladı. Erdoğan, "Komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını, öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor" ifadelerinde bulundu.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin Suriye üzerindeki stratejisinin ne denli önemli olduğunu ve Türkiye'nin komşusunun istikrarına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasının, bölgenin kalıcı barışı için büyük bir öncelik olduğunun altını çizdi.