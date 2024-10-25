Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ve BRICS Zirvesi'ne Dair Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan ziyareti sonrası dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye'deki terör örgütlerinin Batılı ülkelerin desteğine yönelik çabalarının geçici olduğunu belirtti.

Suriye'deki Terör Tehdidi

Erdoğan, "Suriye'deki istikrarsızlıktan faydalanan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG, yalnız bırakılmaya mahkumdur. Amerika, bu terör örgütünü bir süre kucağında taşıyabilir fakat bu durum sonsuza kadar sürmeyecek." dedi. Ayrıca sözlerine devamla, Amerika'nın bölgedeki çıkarları doğrultusunda terör örgütlerini kullandığını ve Türkiye’nin bölgedeki bütün gelişmelere karşı dikkatli olduğunun altını çizdi.

BRICS İle İlişkiler

Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e üyelik arzusunun, NATO'ya bir alternatif oluşturma amacında olmadığını kaydetti. BRICS'in yükselen ekonomilerin bir araya geldiği bir platform olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye olarak BRICS ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu dayanışma, kazan-kazan ilkesi çerçevesinde gerçekleşmelidir." ifadesini kullandı.

Yerli ve Milli Paralarla Ticaret

BRICS Zirvesi'nde alternatif finans sisteminin gündeme geldiğini belirten Erdoğan, mevcut sistemleri yarıştırma amacı gütmediklerini, yerli ve milli paralarla ilerlemek istediklerini vurguladı. "Bu, ticaretimizi döviz baskısından kurtarır ve özgür ticareti teşvik eder." dedi.

Batılı Ülkelerin İlişkileri

Erdoğan, Batılı ülkelerin İsrail'e karşı duyduğu bağımlılık ve bunu bahane ederek Filistin ve Lübnan'a yönelik sessizliklerine değinerek, "Batı, bir anlamda borç ödeme yöntemleriyle geçmişlerinin utancını kapatmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu. Bu bağlamda, BRICS ülkelerinin Filistin’in haklı davasına daha fazla destek vermesini umduğunu ifade etti.