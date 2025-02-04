DOLAR
35,92 0,13%
EURO
37,3 -0,69%
ALTIN
3.284,23 -0,88%
BITCOIN
3.554.381,25 2,32%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Vurgusu: Huzur ve Güven İçin Dayanışma Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile dayanışma içinde hareket ederek huzur ve güven ikliminin tesis edileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Vurgusu: Huzur ve Güven İçin Dayanışma Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda yaptığı açıklamada, "(Suriye ile) Dayanışma içinde hareket ederek, terörün olmadığı huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkilerinde barışın ve istikrarın sağlanması adına güçlü bir mesaj taşıyor.

Dayanışmanın Önemi

Erdoğan'ın açıklamaları, bölgedeki güvenlik sorunlarına yönelik ortak bir yaklaşım oluşturmanın önemine işaret ediyor. Türkiye'nin, Suriye ile işbirliği yaparak, terörizme karşı etkin bir mücadele yürütmeyi hedeflediği anlaşılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
İsrail Bakanı Zohar: "Hamas'ın Gazze'deki Kontrolüne İzin Vermeyeceğiz"
3
Galata Kulesi, Kanser Farkındalığı İçin Lila Renk İle Aydınlatıldı
4
Büyükçekmece'de Beyzbol Sopasıyla Ölümcül Kavga Yansıdı
5
Yalçın, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
6
Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler '04.17' Panosunda Yaşatılıyor
7
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'dan Veda Resepsiyonu

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!