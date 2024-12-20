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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye Ambargo Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed rejimi nedeniyle uygulanan ambargonun kaldırılmasının Suriye'nin toparlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye Ambargo Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’ye yönelik olarak Esed rejimi nedeniyle uygulanmakta olan ambargo ve kısıtlamaların kaldırılmasının, ülkenin yeniden toparlanmasına büyük fayda sağlayacağını açıkladı.

Ambargo Kaldırılmalı

Erdoğan, Suriye’deki mevcut durumun üstesinden gelinmesi adına ambargoların sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen ifadelerde bulundu. Bu tür kısıtlamaların, Suriye'nin yeniden inşa sürecine olumsuz etki yaptığını vurguladı.

Böylece, bölgedeki istikrarın sağlanması ve halkın yaşadığı zorlukların hafifletilmesi için uluslararası toplumun daha etkin adımlar atması gerektiği mesajını verdi.

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