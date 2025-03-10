Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli Mültecilere Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli mülteciler konusundaki duruşunu güçlendiren bir açıklama yaptı. Erdoğan, "1 milyon Suriyeli, Baas rejimi tarafından katledilirken nerede duruyorsak bugün de aynı yerde, dimdik duruyoruz" diyerek Türkiye'nin kararlılığını vurguladı.

Suriyeli Mülteciler İçin Kararlılık

Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin Suriye'deki rejime karşı almış olduğu tutumu pekiştirirken, Suriyelilere sahip çıkma konusundaki kararlılığını bir kez daha hatırlattı. Bu ifadeler, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerle ilgili politikasının belirleyici bir parçası olarak öne çıkıyor.