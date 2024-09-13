Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarihi Sömürgecilik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi geçmişine vurgu yaparak, "Biz asırlar boyunca üç kıta ve yedi iklimde hükümranlık kuruyoruz; ancak tarihlerinde hiçbir sömürgecilik ayıbı olmayan bir devlet olarak karşınızdayız," şeklinde ifade etti. Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası imajı açısından oldukça kayda değer.

Tarihsel Hakkaniyet

Erdoğan, Türkiye'nin stratejik önemi ve tarihi geçmişinin verdiği sorumluluğun farkında olduğunu belirtti. Ülkenin geçmişteki rolü, bugünkü uluslararası ilişkilerdeki duruşuyla da paralele bir şekilde değerlendirildi.