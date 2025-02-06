Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarımsal Destek Açıklaması: 30 Milyar Lira Ödeme Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarımsal destekleme programları kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2 yıl içinde 11 ilde toplam 30 milyar lira tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yatırımların devam edeceğine dikkat çeken Erdoğan, "İçme suyu ve tarımsal sulama projeleri için 20 milyar lira yatırım yaptık. Ayrıca, önümüzdeki süreçte 46 milyar lira daha yatırım yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, tarımsal kalkınmaya yönelik desteklerin artarak devam edeceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.