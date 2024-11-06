Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT Zirvesi'nde Özel Hatıra Para Hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'nde Hatıra Para Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde, devlet ve hükümet başkanlarına özel hatıra paralar takdim etti.

Hatıra Paranın Özellikleri

Hatıra paraların üzerinde Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın bayrakları yer alırken, "dilde, fikirde, işte birlik" ifadesi dikkat çekiyor. Paranın bir yüzünde ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı ve kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 yazısı bulunuyor.

Zirveye Katılan Liderlere Takdim Edildi

Hatıra paralar, zirveye katılan devlet başkanlarına, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım gibi önemli isimlere de sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde, devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti. Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın bayraklarının bulunduğu hatıra parada, "dilde, fikirde, işte birlik" ifadesi yer alıyor. Hatıra paranın bir yüzünde ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı ve ismi ile kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 ibaresi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde, devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti. Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın bayraklarının bulunduğu hatıra parada, "dilde, fikirde, işte birlik" ifadesi yer alıyor. Hatıra paranın bir yüzünde ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı ve ismi ile kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 ibaresi bulunuyor.