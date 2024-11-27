Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teğmenlere Disiplin Uyarısı: "Kahramanlaştırmak Ne Anlama Geliyor?"

Teğmenlerin Disiplinsizliği ve Erdoğan'ın Vurguları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda bazı teğmenlerin disipline sevkini eleştirerek, "Komutanlarının açık talimatlarına rağmen disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir?" dedi.

Kılıçdaroğlu'na Yönelik Eleştiriler

Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Kılıçdaroğlu, ekonomideki başarısızlığına ve yetersizliğine dair eleştirilerini cevapsız bırakıyor. Ülkeye getirmekten bahsettiği dövizleri, İstanbul'da yapılan yapılarla değerlendirdi. Bu aslında büyük bir başarısızlıktır," şeklinde konuştu.

Erdoğan, ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun yıllardır siyasi nezaketten uzak davrandığını ve bu durumu eleştirerek, "Sandıkta halktan aldığı yanıtın intikamını alacak şekilde davranıyor," ifadelerini kullandı.

CHP ve Eğitim Politikaları Üzerinde Duran Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belediyelere gönderdiği yazıyı hatırlatarak, "Anaokulu ile kreş hizmetleri arasındaki ayrım konusunda CHP'nin cehaletini ve ukalalığını vurgulamak istiyorum. Bir ana muhalefet liderinin anaokulu ve kreş ayrımını bilmemesi kabul edilemez," dedi.

Disiplin ve Türk Silahlı Kuvvetleri

Teğmenler hakkında yürütülen disiplin soruşturmasını da değerlendiren Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Özellikle Pensilvanya'dan emir alan militanların geçmişte yarattığı kaosun unutulmadığını ifade etti. Disiplinsizlikten bahsedenleri kahramanlaştırmanın ne anlama geldiğine dikkat çekti.

Ordunun Önemi ve Kılıçdaroğlu'na Son Cevap

Erdoğan, CHP'nin geçmişte orduya siyaseti bulaştırmaya çalıştığına dikkat çekerek, "Bu ordu bir zümrenin ya da partinin değil, milletin ordusudur. Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimizin conce oldugudur," dedi. Ayrıca, Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerine atıfta bulunarak, ordunun ulusun bağımsızlığının simgesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, sözlerine son verirken, CHP zihniyetinin ordu ile oynama çabalarının beyhude olduğunu ve ordunun ruh kökünü koparamayacaklarının altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.