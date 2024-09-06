Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Kuşağı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesaj

Bilişim dünyasının önemi giderek artarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç neslin teknolojiyle ilişkisine dair dikkate değer bir tanımda bulundu.

TEKNOFEST Kuşağı Nedir?

Erdoğan, gençleri "Teknolojiyi üreten, geliştiren ve bilinçli kullanan ama onun esiri olmayan nesil" olarak tanımlayarak onlara "TEKNOFEST kuşağı" ifadesini kazandırdı. Bilincin Önemi

Gençlerin teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda onun üzerinde etkili olabilen bireyler olmalarının altını çizen Erdoğan, bu yaklaşımın ülkenin geleceği için kritik olduğunu vurguladı.