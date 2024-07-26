Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teknoloji Yatırımları Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin teknoloji alanındaki kalkınma hedefleri doğrultusunda özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Hedef: 20 Milyar Dolar

Erdoğan, "Teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi. Bu açıklama, Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin gelişimine yönelik atılması planlanan adımları işaret ediyor. Özel Sektör ile İşbirliği

Bu bağlamda, özel sektör ile kamu arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yatırımın, Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmasına katkıda bulunması bekleniyor.