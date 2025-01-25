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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Bariyerine Dair Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör bariyerinin yıkılmasının ardından toplumun kenetleneceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Bariyerine Dair Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cesur açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede atılacak adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan, "85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca inşallah birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Toplumun dayanışma mesajı

Bu sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı veren Cumhurbaşkanı, terörizmin oluşturduğu engellerin ortadan kaldırılmasının toplumsal bağları güçlendireceğini belirtti.

Erdoğan'ın ifadeleri, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığını ve ulusal birliğin önemini vurgulayan bir bağlamda değerlendirildi.

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