Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör baronlarının Türk siyaseti üzerinde etkili olamayacağını belirtti. Erdoğan, "Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler, 85 milyonun arasına nifak duvarları öremeyecekler, ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Birliği
Erdoğan, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin önemine değinerek, dışarıdan gelecek tehditlere karşı her zaman uyanık olunması gerektiğinin altını çizdi.