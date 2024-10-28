Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Erdoğan, "Bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Bizim terörden, eli kanlı canilerden alacağımız bir mesaj da zaten olamaz," ifadelerine yer verdi.

Almanya ile İşbirliği Vurgusu

Erdoğan, bu sene Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in nisan ayındaki ziyaretinin ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile İstanbul'da bir araya geldiklerini belirtti. İkili ticareti 60 milyar dolara çıkarma hedeflerini vurguladı.

Muhtarlar Günü

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen muhtarlar buluşmasında, muhtarların sorunları ele alındı. Erdoğan, muhtarların hak ettikleri değeri almaları için mücadele ettiklerini ifade etti.

Dış Politika Hedefleri

Erdoğan, Türkiye'nin dış politikadaki konumuna dair, "Bizim dış politikamızın ana omurgası, Türkiye eksenidir. Milli menfaatlerimiz önceliğimizdir," dedi. BRICS Zirvesi'ne katıldıklarını ve bu platformda Türkiye'nin işbirliğini artırma hedefinde olduklarını vurguladı.

Terörle Mücadele Kararlılığı

Son terör saldırısında 5 vatan evladının şehit olduğunu belirten Erdoğan, terörle mücadelede kararlı olduklarını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu süreçte teröristlerin köklerini kazıyacağını ifade etti. Türkiye'nin terör sorunundan kesinlikle kurtulacağını kaydetti.

Erdoğan, geçmişte olduğu gibi terörün siyasi diyaloğun önem kazandığı dönemlerde devreye girdiğini hatırlatarak, bunun bir daha yaşanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. "Terör baronları, Türk siyasetini dizayn edemeyecek," diyerek, ulusal birlik ve beraberliğin önemini ön plana çıkardı.