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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teröre Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 18:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teröre Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bizim terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan ve onları kullanan patronlarından alacağımız bir mesaj da zaten olmaz" ifadeleriyle terörizme karşı duruşlarını net bir şekilde ortaya koydu.

Erdoğan'ın Açıklamaları

Bu açıklama, terörle mücadeledeki kararlılık ve inancın sürdüğünü gösterirken, uluslararası arenada da terörizme karşı tavır alınması gerektiğini vurguladı.

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