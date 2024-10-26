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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teröre ve Emperyalizme Sert Cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör baronları ve emperyalizme karşı Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teröre ve Emperyalizme Sert Cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör ve Emperyalizm ile Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, terör baronlarının ve emperyalizmin etkilerine karşı duracaklarını belirtti:

"Ne kandan ve göz yaşından beslenen terör baronları ne de gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları, Türkiye Yüzyılı ülkümüz ile aramıza giremez."

Bu açıklamalar, Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenlik konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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