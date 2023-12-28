Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: 3 Günde 59 terörist gömdük

Beştepe'de Muhtarlar Toplantısı'nda söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlıkların durumuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya talimat verdi.

Erdoğan, ''Muhtarlarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. İçişleri Bakanımızdan istirham ediyorum; muhtarlıklarımızın günümüz koşullarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaları acilen başlatalım.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken konu başlıkları ise şu şekilde:

DAHA SORUMLU DAVRANALIM

Sabah saatlerinde Sakarya'dan gelen kaza habere değinen Erdoğan, sürücülerin bu gibi kazalara karşı dikkatli olmaya davet etti. Erdoğan sözlerinde,

''Öncelikle bu sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 10 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan 59 vatandaşlarımızın tedavilerine süratle başlanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülüyor. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Lütfen hep birlikte daha sorumlu davranalım." ifadelerine yer verdi.

MUHTAR HİZMET BİNASI YAPIMI BAŞLIYOR

Erdoğan, muhtarların hizmet kalitesini artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Konuşmasında muhtar maaşlarında iyileştirme yapılacağının da müjdesini veren Erdoğan şu şekilde konuşmasını sürdürdü:

"2024 senesinde 51 ilimizde daha 179 muhtar hizmet binamızın yapımına başlıyoruz. Muhtarlarımızın maaşlarını yaptıkları iş ile mütenasip seviyeye getirdik. 2002'den itibaren muhtarlarımızı her alanda destekledik. Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk."

MUHTARLARI KİMSEYE EZDİRMEYİZ

Muhtarların sorunlarına çözüm bulmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Daire Başkanlığı kurulduğunu ve muhtar haklarının korunacağına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasında dikkat çeken detaylar ise şu şekilde:

"Muhtarlarımızı kimseye ezdirmeyiz. Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına göre yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alalım. Biz buralara 'Muhtar bile olamaz.' manşetlerini çiğneyerek geldik. Muhtarlıklarımızın işlevlerinin yeniden düzenlenmesi daha etkin hale getirilmesi düşünülebilir."

TERÖRLE MÜCADELE 40 YILDIR DEVAM EDİYOR

Terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan PKK ve uzantılarına yönelik 40 yıldır çalışma devam ettirildiğinin altını çizdi ve şu sözleri sarf etti;

"Düşmanlarımız son 40 yıldır PKK ve uzantıları eliyle aynı sinsi ve hain emelin peşinde koşuyor. Amaç bunu topraklarımızdan kazıyıp atmaktır. Bugüne kadar emellerine ulaşamadılar ama asla da vazgeçmediler. Biz de son 21 yıldır bu coğrafyada yaşamanın bedelini neredeyse her gün ödedik ve ödüyoruz."

3 GÜNDE 59 TERÖRİST GÖMDÜK

Terörle mücadelede kararlılıkla yola devam edileceğini belirten Erdoğan son 3 günde 59 teröristin etkisiz hale getirildiği ve mücadelenin devam edeceğini ifade etti. Erdoğan,

"Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Dünyadaki risk ve tehditlerin hiçbirine prim vermedik. Güvenlik ikliminin bozulduğu bir dönemde Türkiye yakın tarihinde önemli terörle mücadele harekatlarını gerçekleştirmiştir. Sınır ötesi operasyonları sürüyor. Teröristleri inlerinde imha ediyoruz. 12 şehidimiz oldu, 3 gün içinde 59 teröristi gömdük. 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi.'' dedi.