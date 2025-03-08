Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Taahhüdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör sorununu kökünden çözme kararlılığını bir kez daha yineleyerek, "Terör belasını bu milletin başından tamamen defetmek için çalışmaya, uhdemizde bulunan tüm araçları bunun için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Terörle Mücadelenin Önemi

Türkiye'nin terörle mücadelesinin büyük bir önem taşıdığını belirten Erdoğan, bu konuda atılacak her adımın ülkenin geleceği için kritik olduğunu vurguladı. Hükümetin, iç güvenlik alanında yürütülen operasyonların devam edeceğinin altını çizen Erdoğan, uluslararası işbirliğinin de önemine değindi.