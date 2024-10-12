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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık sergiledi ve alternatif çözümler için de hazır olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Erdoğan'ın Terörle Mücadele Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörizme karşı alınan kararlara dikkat çekerek, "Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve daima karşısında yer alırız. Meseleleri, terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız" dedi.

Kapsamlı Mücadele Stratejisi

Erdoğan, sorunların çözümünde yalnızca askeri yöntemlerin yeterli olmadığını vurgulayarak, farklı yaklaşımlarla terörle mücadeleye devam edeceklerini belirttikten sonra, terörizmin kökünü kazımak için çeşitli stratejiler geliştirdiklerini ifade etti. Peditakci Politika ve İşbirliği

Cumhurbaşkanı, bu mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine de değinerek, diğer ülkelerle birlikte hareket etmenin gerekliliğine işaret etti.

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