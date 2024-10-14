Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Erdoğan’dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyaya önemli bir mesaj gönderdi. "Bölücü terör dahil, Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır" dedi.

Kararlılık Vurgusu

Erdoğan, terörle mücadelede kararlılıklarının sürdüğünü ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü adımı atacaklarını belirtti. Bu kapsamda, Türk demokrasisinin korunmasının öncelikli hedef olduğunun altını çizdi. Sonuç

Bu açıklama, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki tutumunu bir kez daha perçinliyor ve uluslararası platformda güvenli bir ülke mesajını pekiştiriyor.