Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusal güvenlik konularında yaptığı konuşmada, "Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin üzerinden tamamen çekildiği aydınlık, huzurlu, güvenli bir Türkiye’yi inşa etme hedefimize mutlaka ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve Huzur Hedefi

Erdoğan, Türkiye’nin güvenliği ve huzuru için atılan adımlara dair güçlü bir şekilde bağlı olduklarını da vurguladı. Bu hedef doğrultusunda kararlılık ve azimle ilerleyeceklerini belirtti.