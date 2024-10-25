DOLAR
34,28 -0,12%
EURO
37,17 -0,09%
ALTIN
2.997,48 0,42%
BITCOIN
2.318.574,42 0,86%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan dönüşünde terörle mücadele ve uluslararası ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Erdoğan, "Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin üzerinden tamamen çekildiği, aydınlık, huzurlu, güvenli bir Türkiye'yi inşa etme hedefimize mutlaka ulaşacağız." dedi.

TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) üzerine gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan Erdoğan, "Türkiye'nin huzuru, güvenliği, savunması için çalışan TUSAŞ ailesine ve aziz milletimize geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, saldırıya katılan 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu ve saldırının cevabının verilmeye başlandığını belirtti.

BRICS Zirvesi ve Uluslararası İlişkiler

Erdoğan, Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde Orta Doğu'daki sorunlar üzerine yaptığı görüşmelere de değinerek, diğer liderlerle önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti. Bu çerçevede Venezuela, Özbekistan, Vietnam ve Kongo liderleriyle de bir araya geldiğini belirtti.

Terörle Mücadele Stratejisi

Bir gazetecinin sorusu üzerine, Erdoğan, "Terörle mücadelede kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil." diyerek, terörün kaynağında yok edilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, terörizmin sebeplerine karşı geniş bir mücadele stratejisi belirlediklerini ve bu stratejiyi daha da kapsamlı sürdüreceklerini açıkladı.

Sonuç Olarak

Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için birleşme ve kucaklaşma hedefinde kararlılıkla ilerleyeceklerini ifade etti ve terörle mücadele konusundaki iradelerinin hiç bir zaman zayıflamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan’dan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Uçakta, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (ayakta sağ 3) de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya, Kuzey Kore Askerlerinin Rusya'ya Gönderilmesine Dair Endişelerini Aydınlatıyor
2
Türk Firmaları Irak'ta Sulama Altyapısını Geliştiriyor
3
Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
4
Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
5
Belçika'nın Şirinler Dünyası Ziyarete Açıldı
6
Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe
7
Scholz'dan Ukrayna'nın NATO Üyeliği Hakkında Açıklama

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı