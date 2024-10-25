Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Erdoğan, "Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin üzerinden tamamen çekildiği, aydınlık, huzurlu, güvenli bir Türkiye'yi inşa etme hedefimize mutlaka ulaşacağız." dedi.

TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) üzerine gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan Erdoğan, "Türkiye'nin huzuru, güvenliği, savunması için çalışan TUSAŞ ailesine ve aziz milletimize geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, saldırıya katılan 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu ve saldırının cevabının verilmeye başlandığını belirtti.

BRICS Zirvesi ve Uluslararası İlişkiler

Erdoğan, Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde Orta Doğu'daki sorunlar üzerine yaptığı görüşmelere de değinerek, diğer liderlerle önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti. Bu çerçevede Venezuela, Özbekistan, Vietnam ve Kongo liderleriyle de bir araya geldiğini belirtti.

Terörle Mücadele Stratejisi

Bir gazetecinin sorusu üzerine, Erdoğan, "Terörle mücadelede kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil." diyerek, terörün kaynağında yok edilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, terörizmin sebeplerine karşı geniş bir mücadele stratejisi belirlediklerini ve bu stratejiyi daha da kapsamlı sürdüreceklerini açıkladı.

Sonuç Olarak

Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için birleşme ve kucaklaşma hedefinde kararlılıkla ilerleyeceklerini ifade etti ve terörle mücadele konusundaki iradelerinin hiç bir zaman zayıflamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan’dan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Uçakta, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (ayakta sağ 3) de yer aldı.