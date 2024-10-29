Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörle Mücadele Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Terörün olmadığı ülke ve bölge hedefine ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Kararlılık Mesajı

Cumhurbaşkanı, terör baronları ve onları taşeron olarak kullananların oyunlarına gelmeyeceklerinin altını çizerek, ülke güvenliğinin sağlanması için kararlılıkla hareket edileceğini ifade etti. Erdoğan'ın açıklamaları, terörle mücadeledeki kararlılığı ve sürecin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.