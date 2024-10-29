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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Erdoğan, iç cepheyi korumanın önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İç Cepheye Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyen şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Birlik Vurgusu

Erdoğan, terörle mücadelede birlik olmanın gerekliliğine dikkat çekerek, Türkiye'nin bu konuda kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirtti. Bu açıklamalar, iç güvenliğin güçlendirilmesine yönelik bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor.

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