Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada milletin kaynaklarının terör örgütlerini güçlendirmek amacıyla kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

"Milletin imkanlarının Kandil’deki ve Avrupa’daki terör baronlarına veya bölücü örgütün şehir yapılanmasına peşkeş çekilmesine göz yummayız" ifadelerini kullanan Erdoğan, terörle mücadele konusundaki kararlılığına dikkat çekti.

Terörle Mücadelede Hedef

Bu açıklamayla birlikte, Türk hükümetinin terörle mücadele politikalarının ne denli kararlı bir şekilde sürdürüleceği bir kez daha vurgulanmış oldu.