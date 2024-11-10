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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin belediyeler aracılığıyla haraç mekanizmaları kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin yerel yönetimler üzerinden haraç mekanizmaları oluşturmasına karşı sert bir tavır koydu.

Belediye Gücüyle Haraç Mekanizmalarına İzin Yok

Erdoğan, bu tür yapılanmalara göz yummayacaklarını belirterek, "Terör örgütünün, belediye gücüyle haraç mekanizmaları kurmasına göz yumamayız" ifadesini kullandı. Bu açıklama, ülke genelindeki terörle mücadele stratejisine dair önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışı, yerel yönetimlerin güvenliği sağlayamadığı durumlarda, hükümetin daha ciddi önlemler alabileceği sinyali veriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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