Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren PKK/PYD/YPG ile DEAŞ gibi terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin güçlü tedbirler alacağını duyurdu. Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğini koruma adına gereken tüm adımları atacaklarını belirtti.

Suriye'deki Tehditlere Karşı Net Mesaj

Erdoğan, Suriye'deki terör tehditlerine karşı ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket edeceklerini vurguladı. Bu kapsamda, Türkiye'nin uluslararası güvenlik ve istikrarı sağlama noktasında kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceğinin altını çizdi.