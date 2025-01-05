Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu: Türkiye Yüzyılı İçin Son Engeller Kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle Mücadelede Kararlılık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasını ortadan kaldırma kararlılığını yineledi. Erdoğan, bu mücadelenin önemini vurgulayarak, "İnşallah hedefe daha seri bir şekilde ulaşacağız" dedi.

Terörle Mücadele Stratejisi

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin güvenlik politikalarının da bu hedefler doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti. Terörle mücadelenin yalnızca güvenlik boyutunun ötesine geçtiğini, aynı zamanda toplumsal huzurun sağlanması için de kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı'na Doğru

Bu bağlamda, Türkiye’nin geleceği için önemli adımlar atıldığını ve yapılacak olan çalışmalarla bu engellerin tek tek ortadan kaldırılacağını ifade eden Erdoğan, halkına güvence verdi. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın ülkenin kalkınma sürecini hızlandıracağını vurguladı.