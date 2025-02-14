Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadelede Kesin Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine karşı göstermiş olduğu kararlılığı bir kez daha dile getirdi. Erdoğan, "Terör örgütlerine tahammülümüz yok. Meseleyi çözecek adımları atmaya başladığımızda kimsenin bizi oyalamasına, zaman kazanmaya çalışmasına fırsat vermeyiz" sözleriyle country's approach to terrorism has elicited significant responses.

Harekete Geçiş Zamanıdır

Erdoğan, yaşanan terör sorununa karşı etkin bir çözüm bulmak için gerekli adımları atacaklarını belirtti. Bu bağlamda, terörle mücadelede alacakları yeni tedbirlerin altını çizerek, ülke güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı taviz verilmeyeceğini ifade etti.