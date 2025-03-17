Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusundaki son açıklamalarında, Türkiye'nin 40 yılına ve on binlerce canına mal olan sorunların çözümü için cesur bir adım attıklarını ifade etti.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye girişimimizle, bu musibetin üstesinden gelmek için kararlılıkla ilerliyoruz" diyerek, ülkenin barış ve istikrarı için önemli bir adıma imza attıklarını vurguladı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin ne denli önemli olduğunu ve bu yönde atılan adımların gelecekteki etkilerini gözler önüne seriyor.