Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimizi, devletimizin uhdesinde bulunan tüm araçları kullanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz." dedi.

Toplantıda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin gönül ve kültür coğrafyasının her köşesine mühürlerini vurduklarını belirterek, bu yolculuğun oldukça zorlu geçtiğini ifade etti. İktidara geldikleri 2002 yılından itibaren birçok zorlukla karşılaştıklarını hatırlatan Erdoğan, Türkiye’ye kazandırdıkları her yatırımda ve hizmette pek çok engelle karşılaştıklarını dile getirdi.

Milletin Desteği ile Zorlu Mücadele

Erdoğan, muhalefetin iftiralarıyla ve bürokratik direnişle uğraşmak zorunda kaldıklarını belirtti: "Adeta iğneyle kuyu kazarak ülkemizin kazançlarını milletimize sunduk. Milletimiz bu zorlu mücadelede hiçbir zaman yanımızda olmadı." diyerek halkın desteğinin önemine değindi.

Erdoğan, partilerini yeniden %50 bandına taşıma hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini ve yeni dönemin başlangıcı olan 8. Olağan Kongre maratonunun il kongreleriyle sürdüğünü ifade etti.

Tarih, Hayal Kurmanın Mülküdür

Cumhur İttifakı'nın dayanışmasının güçlenerek devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "Kürtlerle olan ezeli kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri, aradan çekip alacağız." dedi. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın hayalinin Türk milletinin asrını inşa etmek olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Bizleri yola devam etmekten kimse alıkoyamaz. Birlikte çalışarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." diyerek birliğin önemini vurguladı.

Geçmiş Tecrübelerle İleriye Dönük Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişten edindikleri tecrübeleri göz önünde bulundurarak kadroları yenilemeye yönelik çalışmalar yapılacağını belirtti. Erdoğan, "AK Parti davasının neferleri olarak hep birlikte bu mücadeleye sahip çıkacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 13 yıl süren Suriye krizinin başlangıç noktasını anlatarak, Esed rejiminin halkına karşı uyguladığı zulme dikkat çekti. "Suriye’de 1 milyon kardeşimiz, ya rejimin katliamları ya da PKK ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin saldırıları sonucu şehit oldu. Rabb'im, tüm şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın." diyerek sözlerini tamamladı.