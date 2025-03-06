Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefi İçin Daha Güçlüyüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için ülkenin daha güçlü, daha kararlı ve daha avantajlı bir konumda olduğunu ifade etti.

Erdoğan, hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasında atılan adımların önemine dikkat çekerek, "Bugün terörsüz Türkiye hedefini tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü, daha kararlı, daha avantajlı bir konumdayız" şeklinde konuştu.

Bu açıklama, Türkiye'nin ulusal güvenliğe yönelik yürüttüğü mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.