Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörsüz geleceği için kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin geleceğine dair yaptığı açıklamada, 85 milyon vatandaşın müreffeh geleceğini güvence altına alacak adımlar attıklarını vurguladı. Erdoğan, iç cepheyi güçlendirerek terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Güçlü Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz

Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını yineleyerek, bu süreçte halkın birliği ve beraberliğinin önemini ön plana çıkardı. Ülkenin iç güvenliğini sağlamak ve vatandaşların huzurunu artırmak için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

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