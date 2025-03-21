Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörizmin ortadan kaldırılması için yürütülen çok boyutlu çalışmaların başarıyla ilerlediğini duyurdu. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çok boyutlu çalışmalarda bazı kritik eşikleri, hamdolsun suhuletle geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Erdoğan, Türkiye'nin güvenliği için alınan önlemler ve gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili detaylara da değindi.

Konu, ulusal güvenliğin artırılmasına dair yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlara dair umut yarattı.