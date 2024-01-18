Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THY'ye mesaj: Türk Hava Yolları, ülke ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı sağladı

Türk Hava Yolları'nın 2023 yılında 56 milyar dolarlık ekonomik değer yarattığını ve 350 uçak siparişi verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, havacılık sektöründeki gelişmeleri takdir etti ve THY çalışanlarına teşekkür etti. Erdoğan mesajında THY'nin 350 yeni uçak siparişine de değindi ve gelecekle ilgili iyi temennilerde bulundu.



TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNDA EMİN ADIMLAR

Erdoğan, 2024 yılına büyük hedeflerle giren ve bir yıl boyunca milleti gururlandıran başarılara imza atan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesajla katılmaktan memnun olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz. Havacılık alanında ülkemizin başarı çıtası giderek yükselmektedir. Türkiye'nin en değerli markası vasfına sahip olmanın yanı sıra, dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu da olan Türk Hava Yolları, ülkemiz ekonomisine katkılarıyla da adından söz ettirmektedir." dedi.

TÜRK HAVA YOLLARININ ÜLKE EKONOMİSİE 56 MİLYAR DOLARLIK KATKISI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türk Hava Yolları'nın 2023 yıl rakamlarına ilişkin de değindi. Erdoğan şirketin başarısını tebrik etti ve sözlerini düşüncelerini şu ifadelerle aktardı:

"2023 yılı rakamlarına göre, Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış, yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir. Dünya turizminin parlayan yıldızı Antalya'nın da Türk Hava Yolları'nın güçlü kanatlarından payını alması bizleri memnun etmektedir. Türk Hava Yolları özelinde elde edilen tüm bu başarıları takdirle karşılıyor, mimarları olarak gördüğüm siz kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum."

TÜRK HAVA YOLLARINA 350 YENİ UÇAK

Erdoğan, THY'nin 350 uçaklık siparişini, gelecek vizyonunun önemli bir göstergesi olarak nitelendirdi. Erdoğan, "Bu düşüncelerle bayrağımızı göklerde daha yükseklerde dalgalandırmak için çalışan Türk Hava Yolları ailesini bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Semalarınız açık olsun diyorum.." dedi.